TÜİK açıkladı: Devletin 2025 gelir ve harcama rakamları belli oldu

GENEL DEVLET HARCAMALARI 22 TRİLYON LİRAYI AŞTI

Genel devlet toplam gelirleri 2025 yılında 21 trilyon 429 milyar 677 milyon TL'ye yükseldi. Gelirlerin GSYH içindeki payı yüzde 33,9 oldu.

Genel devlet toplam harcamaları ise 2025 yılında 22 trilyon 30 milyar 104 milyon TL'ye yükseldi. Harcamaların GSYH içindeki payı yüzde 34,8 olarak gerçekleşti.

Merkezi devlet alt sektörü 2025 yılında açık verirken, mahalli idareler ve sosyal güvenlik kurumları alt sektörleri fazla verdi.