TÜİK açıkladı: Devletin 2025 gelir ve harcama rakamları belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Devlet Hesapları 2025 sonuçlarına göre genel devlet açığı 600 milyar 427 milyon TL olarak tahmin edildi. Böylece genel devlet açığının GSYH'ye oranı 2024'teki yüzde 3,4 seviyesinden 2025 yılında yüzde 0,9'a geriledi.
GENEL DEVLET HARCAMALARI 22 TRİLYON LİRAYI AŞTI
Genel devlet toplam gelirleri 2025 yılında 21 trilyon 429 milyar 677 milyon TL'ye yükseldi. Gelirlerin GSYH içindeki payı yüzde 33,9 oldu.
Genel devlet toplam harcamaları ise 2025 yılında 22 trilyon 30 milyar 104 milyon TL'ye yükseldi. Harcamaların GSYH içindeki payı yüzde 34,8 olarak gerçekleşti.
Merkezi devlet alt sektörü 2025 yılında açık verirken, mahalli idareler ve sosyal güvenlik kurumları alt sektörleri fazla verdi.
VERGİ VE SOSYAL KATKI GELİRLERİ 17 TRİLYON LİRAYI AŞTI
Toplam vergi ve sosyal katkı gelirleri 2025 yılında 17 trilyon 4 milyar 170 milyon TL'ye yükseldi.
Üretim ve ithalat üzerindeki vergilerin toplam vergi ve sosyal katkı gelirleri içindeki payı 2024 yılında yüzde 46,6 iken 2025 yılında yüzde 44,5'e geriledi.
Gelir, servet ve benzeri unsurlar üzerindeki cari vergilerin payı yüzde 28,3'e yükseldi. Net sosyal katkıların payı ise yüzde 27,1'e düştü.
Sermaye vergilerinin toplam vergi ve sosyal katkı gelirleri içindeki payı ise yüzde 0,1 olarak aynı kaldı.
GENEL DEVLET BORCUNUN GSYH'YE ORANI YÜZDE 23,7 OLDU
Genel devlet konsolide brüt borç stokunun GSYH'ye oranı 2025 yılında yüzde 23,7'ye yükseldi.
Böylece 2025 yılında genel devlet açığı ile borç stokunun GSYH'ye oranında farklı yönlü hareket görüldü. Genel devlet açığının GSYH'ye oranı yüzde 0,9'a gerilerken, konsolide brüt borç stokunun GSYH'ye oranı yüzde 23,7'ye çıktı.