TÜİK açıkladı! Dış ticaret haddi 11 puan artış gösterdi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayında dış ticaret haddinin önceki yılın aynı ayına göre 11 puan artarak 86,2 olduğunu açıkladı.



TÜİK, Ekim 2023 dönemine ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı. Buna göre; ihracat birim değer endeksi, ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,1 arttı. Endeks, bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 0,1, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 6,6, yakıtlarda yüzde 19,9 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 1,9 arttı. İhracat miktar endeksi, ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,2 arttı. Endeks, bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 19 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 3,9 azaldı, yakıtlarda yüzde 46 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 0,6 arttı.



İTHALAT BİRİM DEĞER ENDEKSİ YÜZDE 12,7 AZALDI



İthalat birim değer endeksi, ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,7 azaldı. Endeks, bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 4,4, yakıtlarda yüzde 35,5, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 15,9, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 4,1 azaldı. İthalat miktar endeksi, ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,3 arttı. Endeks, bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 11,4 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 7,1 azaldı, yakıtlarda yüzde 12, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 30,5 arttı.

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesi ile hesaplanan dış ticaret haddi, önceki yılın aynı ayına göre 11 puan artarak 2023 yılı Ekim ayında 86,2 oldu.