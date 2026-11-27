Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2026 yılı Kasım ayı Ekonomik Güven Endeksi verilerini yayımladı. Buna göre; Ekonomik güven endeksi 98,4 oldu.



Ekonomik güven endeksi Ekim ayında 97,3 iken, Kasım ayında %1,1 oranında artarak 98,4 değerini aldı.



Bir önceki aya göre Kasım ayında tüketici güven endeksi %2,4 oranında artarak 86,8 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi %0,2 oranında artarak 101,3 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %0,6 oranında artarak 109,9 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi %0,9 oranında artarak 113,6 değerini, inşaat sektörü güven endeksi %3,8 oranında azalarak 80,2 değerini aldı.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör