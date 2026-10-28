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Giriş Tarihi: 28.10.2026 10:08

TÜİK açıkladı: Hizmet Üretici enflasyonunda yavaşlama sinyali

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) yıllık %33,23 arttı, aylık %0,17 arttı.

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TÜİK açıkladı: Hizmet Üretici enflasyonunda yavaşlama sinyali
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2026 yılı Eylül ayı Hizmet Üretici Fiyat Endeksi verilerini yayımladı. Buna göre; Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) yıllık %33,23 arttı, aylık %0,17 arttı.

H-ÜFE 2026 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %0,17 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %32,88 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %33,23 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %34,31 artış gösterdi.

H-ÜFE ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA HİZMETLERİNDE YILLIK %39,99 ARTTI

Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde %39,99 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde %28,09 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde %28,03 artış, gayrimenkul hizmetlerinde %21,93 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde %32,44 artış, idari ve destek hizmetlerde %30,17 artış gerçekleşti.

H-ÜFE ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA HİZMETLERİNDE AYLIK %1,78 ARTTI

Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde %1,78 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde %1,16 azalış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde %0,37 artış, gayrimenkul hizmetlerinde %2,51 azalış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde %0,84 artış, idari ve destek hizmetlerde %2,53 azalış gerçekleşti.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU #TÜİK
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TÜİK açıkladı: Hizmet Üretici enflasyonunda yavaşlama sinyali
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