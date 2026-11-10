TÜİK açıkladı: İnşaat maliyetlerinde aylık artış yüzde 1,81

İnşaat sektöründe maliyet artışları Eylül 2026'da da devam etti. İnşaat maliyet endeksi yıllık bazda yüzde 30,80, aylık bazda yüzde 1,81 yükseldi. Aylık değişimde malzeme maliyetleri artarken işçilik endeksinde gerileme görüldü.
MALZEME MALİYETLERİ ARTTI, İŞÇİLİK GERİLEDİ
Eylül ayında bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,94 artarken, işçilik endeksi yüzde 0,23 azaldı.
Geçen yılın aynı ayına göre ise malzeme endeksindeki artış yüzde 31,31, işçilik endeksindeki artış yüzde 29,84 olarak kaydedildi.
Böylece inşaat maliyet endeksindeki yıllık artış yüzde 30,80'e ulaştı.
BİNA İNŞAATINDA YILLIK MALİYET ARTIŞI YÜZDE 29,29
Bina inşaatı maliyet endeksi, Eylül 2026'da bir önceki aya göre yüzde 1,24, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29,29 arttı.
Bina inşaatında aylık bazda malzeme endeksi yüzde 2,14 yükselirken, işçilik endeksi yüzde 0,32 geriledi.
Yıllık değişimde ise malzeme endeksi yüzde 29,12, işçilik endeksi yüzde 29,59 artış gösterdi.
BİNA DIŞI YAPILARDA MALİYET ARTIŞI YÜZDE 35,66
Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksindeki artış, genel endeksin ve bina inşaatı endeksinin üzerinde gerçekleşti.
Eylül ayında bina dışı yapılar için maliyet endeksi aylık yüzde 3,61, yıllık yüzde 35,66 arttı.
Bu grupta aylık malzeme endeksi yüzde 5,32 yükselirken, işçilik endeksi yüzde 0,11 arttı. Yıllık bazda malzeme endeksindeki artış yüzde 38,07, işçilik endeksindeki artış ise yüzde 30,74 oldu.
Eylül 2026 verileri, bina dışı yapılarda maliyet artışının diğer inşaat gruplarına göre daha yüksek olduğunu ortaya koydu.