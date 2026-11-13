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Giriş Tarihi: 13.11.2026 10:02

TÜİK açıkladı: İnşaat üretim verileri belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; İnşaat üretimi yıllık %6,3 azaldı.

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TÜİK açıkladı: İnşaat üretim verileri belli oldu
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Türkiye İstatistik Kurumu 2026 yılı Eylül ayı İnşaat Üretim Endeksi, verilerini yayımladı. Buna göre; İnşaat üretimi yıllık %6,3 azaldı

İnşaatın alt sektörleri (2021=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2026 yılı Eylül ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %9,3 azaldı, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi %12,7 arttı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi %8,9 azaldı.

İNŞAAT ÜRETİMİ AYLIK %2,7 AZALDI

İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde, 2026 yılı Eylül ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki aya göre %2,9 azaldı, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi %0,3 azaldı ve özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi %4,0 azaldı.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU #TÜİK
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TÜİK açıkladı: İnşaat üretim verileri belli oldu
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