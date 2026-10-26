TÜİK açıkladı: Perakende ve inşaatta güven arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) hizmet, perakende ve inşaat sektörlerine güven endekslerine yönelik verileri paylaştı. Güven endeksi hizmet sektöründe yüzde 2,4 azaldı, perakende ticaret sektöründe yüzde 1,1 arttı, inşaat sektöründe yüzde 0,4 arttı.

Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Ekim ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 2,4 oranında azalarak 109,2 değerini, perakende ticaret sektöründe yüzde 1,1 oranında artarak 112,5 değerini ve inşaat sektöründe yüzde 0,4 oranında artarak 83,3 değerini aldı.

Hizmet sektöründe ekimde geçen aya kıyasla, son üç aylık dönemde iş durumu yüzde 3,1, son üç aylık dönemde hizmetlere olan talep yüzde 3,5, gelecek üç aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi yüzde 0,7 azalış gösterdi.

Perakende ticaret sektöründe son üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar yüzde 6,2, mevcut mal stok seviyesi yüzde 1,2 artarken gelecek üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi yüzde 3,4 düştü.

İnşaat sektöründe alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi yüzde 0,4, gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi yüzde 0,4 artış kaydetti.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör