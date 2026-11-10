TÜİK açıkladı: Sanayi üretimi Eylül’de arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2026 yılı Eylül ayı Sanayi Üretim Endeksi verilerini yayımladı. Buna göre; Sanayi üretimi yıllık %2,6 arttı.



Sanayinin alt sektörleri (2021=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2026 yılı Eylül ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %1,2 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi %2,6 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %4,0 arttı.

SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK %2,1 ARTTI



Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2026 yılı Eylül ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %1,1 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi %2,3 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %0,1 arttı.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör