TÜİK açıkladı: Sanayi üretiminde aylık düşüş dikkat çekti

İMALATTA DÜŞÜŞ, MADENCİLİK VE ENERJİDE ARTIŞ

Ağustos ayı verileri, sanayinin alt sektörlerinde farklı bir görünüm ortaya koydu. İmalat sanayisinde hem yıllık hem de aylık bazda düşüş yaşanırken madencilik ve taş ocakçılığı ile enerji tedarikinde artış kaydedildi.

Toplam sanayi üretiminin yıllık yüzde 1,9, aylık yüzde 1 gerilemesinde imalat sanayisindeki düşüş öne çıktı.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör