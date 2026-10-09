Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri TÜİK açıkladı: Sanayi üretiminde aylık düşüş dikkat çekti
Giriş Tarihi: 09.10.2026 10:24

TÜİK açıkladı: Sanayi üretiminde aylık düşüş dikkat çekti

Türkiye'nin sanayi üretimi, Ağustos 2026'da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,9 azaldı. İmalat sanayisindeki yüzde 2,5'lik düşüşe karşılık madencilik ve enerji üretiminde artış kaydedildi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
TÜİK açıkladı: Sanayi üretiminde aylık düşüş dikkat çekti
  • ABONE OL

Türkiye'nin sanayi üretiminde ağustos ayında gerileme yaşandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre sanayi üretimi, Ağustos 2026'da yıllık bazda yüzde 1,9 azaldı. İmalat sanayisindeki düşüş, madencilik ve enerji üretimindeki artışa rağmen toplam üretimi aşağı çekti.

İMALAT SANAYİSİNDE YILLIK DÜŞÜŞ YÜZDE 2,5

Ağustos ayında imalat sanayisi üretimi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 geriledi. Aynı dönemde madencilik ve taş ocakçılığı üretimi yüzde 1,7 arttı.

Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme tedarik sektöründe de yıllık bazda yüzde 1,3'lük artış kaydedildi.

Böylece imalat sanayisindeki düşüşe rağmen madencilik ve enerji tedarikindeki üretim artışları devam etti.

SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK BAZDA DA GERİLEDİ

Sanayi üretimindeki düşüş aylık verilere de yansıdı. Ağustos ayında toplam sanayi üretimi, temmuz ayına göre yüzde 1 azaldı.

Aynı dönemde imalat sanayisi üretimi yüzde 1,6 gerilerken madencilik ve taş ocakçılığı üretimi yüzde 4,1 yükseldi.

Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme tedarik sektöründe ise aylık bazda yüzde 3,3 artış gerçekleşti.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

İMALATTA DÜŞÜŞ, MADENCİLİK VE ENERJİDE ARTIŞ

Ağustos ayı verileri, sanayinin alt sektörlerinde farklı bir görünüm ortaya koydu. İmalat sanayisinde hem yıllık hem de aylık bazda düşüş yaşanırken madencilik ve taş ocakçılığı ile enerji tedarikinde artış kaydedildi.

Toplam sanayi üretiminin yıllık yüzde 1,9, aylık yüzde 1 gerilemesinde imalat sanayisindeki düşüş öne çıktı.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU #SANAYİ

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
TÜİK açıkladı: Sanayi üretiminde aylık düşüş dikkat çekti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA