TÜİK açıkladı: Sanayide ücretli çalışan sayısı azaldı, o sektörde yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini açıkladı. Buna göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörlerinin toplamında ücretli çalışan sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2 artarak 16 milyon 409 bin 588 kişiye yükseldi.

Ağustos 2025'te söz konusu sektörlerde toplam 16 milyon 89 bin 37 ücretli çalışan bulunuyordu. Böylece bir yılda ücretli çalışan sayısı 320 bin 551 kişi arttı.