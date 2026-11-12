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Giriş Tarihi: 12.11.2026 10:10

TÜİK açıkladı: Süt üretimi eylülde arttı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; Ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %7,7 arttı, Ocak-Eylül döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %3,3 arttı.

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TÜİK açıkladı: Süt üretimi eylülde arttı!
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2026 yılı Eylül ayı Süt ve Süt Ürünleri Üretimi verilerini yayımladı. Buna göre; Ticari süt işletmelerince 961 bin 915 ton inek sütü toplandı.

Ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %7,7 arttı, Ocak-Eylül döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %3,3 arttı.

Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, inek peyniri üretimi %4,8 arttı, ayran ve kefir üretimi %2,4 arttı, yoğurt üretimi %2,7 arttı, içme sütü üretimi %1,4 arttı, tereyağı ve sadeyağ üretimi %7,5 arttı. Ocak-Eylül döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre, inek peyniri üretimi %3,7 arttı, ayran ve kefir üretimi %7,0 arttı, yoğurt üretimi %6,5 arttı, içme sütü üretimi %7,4 arttı, tereyağı ve sadeyağ üretimi %0,3 azaldı.

Bir önceki ay 1 milyon 21 bin 399 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı Eylül ayında %5,8 oranında azalarak 961 bin 915 ton oldu.

Bir önceki ay 138 bin 885 ton olan içme sütü üretimi Eylül ayında %1,5 oranında artarak 141 bin 25 ton olarak gerçekleşti.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU #TÜİK
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TÜİK açıkladı: Süt üretimi eylülde arttı!
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