TÜİK açıkladı: Süt üretiminde 1 milyon ton aşıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos 2026 dönemine ilişkin süt ve süt ürünleri üretim verilerini açıkladı. Buna göre ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 9,5 artarak 1 milyon 21 bin 399 tona çıktı. Süt ürünlerinde ise içme sütü, tereyağı, inek peyniri, ayran ve kefir üretimi yıllık bazda artarken yoğurt üretiminde düşüş görüldü.
TOPLANAN İNEK SÜTÜ MİKTARI YÜZDE 9,5 ARTTI
Ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı, Ağustos 2025'te 933 bin 206 ton olarak kaydedilmişti. Bu yılın ağustos ayında miktar 1 milyon 21 bin 399 tona yükseldi.
Bir önceki ay 987 bin 644 ton olan toplanan inek sütü miktarı da ağustosta yüzde 3,4 artış gösterdi.
Ocak-ağustos döneminde ise ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı, geçen yılın aynı dönemindeki 7 milyon 648 bin 816 tondan 7 milyon 862 bin 534 tona çıktı. Böylece sekiz aylık dönemde yıllık artış yüzde 2,8 oldu.
İÇME SÜTÜ ÜRETİMİ 138 BİN 885 TONA ULAŞTI
İçme sütü üretimi ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,8 arttı. Ağustos 2025'te 132 bin 545 ton olan üretim, Ağustos 2026'da 138 bin 885 tona yükseldi.
Bir önceki ay 130 bin 610 ton olarak kaydedilen içme sütü üretimi de ağustosta yüzde 6,3 artış gösterdi.
Ocak-ağustos döneminde içme sütü üretimi 1 milyon 92 bin 67 tondan 1 milyon 181 bin 93 tona çıktı. Bu dönemdeki yıllık artış yüzde 8,2 olarak gerçekleşti.
TEREYAĞI VE SADEYAĞ ÜRETİMİ YILLIK YÜZDE 7,5 ARTTI
Tereyağı ve sadeyağ üretimi de ağustosta artış gösteren ürünler arasında yer aldı. Geçen yılın aynı ayında 8 bin 337 ton olan üretim, bu yılın ağustos ayında 8 bin 966 tona yükseldi. Yıllık artış yüzde 7,5 oldu.
Buna karşın ocak-ağustos döneminde tereyağı ve sadeyağ üretimi, geçen yılın aynı dönemindeki 75 bin 410 tondan 74 bin 605 tona geriledi. Böylece sekiz aylık dönemde üretim yüzde 1,1 azaldı.
YOĞURT ÜRETİMİ GERİLEDİ, PEYNİR ÜRETİMİ ARTTI
Ağustos ayında yoğurt üretimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,9 azaldı. Ağustos 2025'te 136 bin 9 ton olan üretim, bu yılın aynı ayında 134 bin 781 ton olarak gerçekleşti.
Ancak ocak-ağustos döneminde yoğurt üretimi yüzde 7 artarak 932 bin 483 tondan 997 bin 795 tona yükseldi.
İnek peyniri üretimi ise ağustosta yıllık yüzde 3,4 artışla 71 bin 334 tona ulaştı. Sekiz aylık dönemde üretim yüzde 3,6 artarak 572 bin 956 ton oldu.
Ayran ve kefir üretimi de ağustosta yüzde 0,8 artarak 99 bin 433 tona çıktı. Ocak-ağustos dönemindeki üretim ise yüzde 7,6 artışla 735 bin 42 tona yükseldi.
OCAK-AĞUSTOS DÖNEMİNDE SÜT ÜRÜNLERİNDE SON DURUM
TÜİK verilerine göre 2026'nın ilk sekiz ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla içme sütü, yoğurt, ayran ve kefir ile inek peyniri üretiminde artış kaydedildi. Tereyağı ve sadeyağ üretimi ise aynı dönemde geriledi.
Sekiz aylık dönemde en yüksek yıllık artış yüzde 8,2 ile içme sütünde görüldü. Ayran ve kefir üretimi yüzde 7,6, yoğurt üretimi yüzde 7, inek peyniri üretimi yüzde 3,6 arttı. Tereyağı ve sadeyağ üretimindeki düşüş ise yüzde 1,1 oldu.