TÜİK açıkladı: Süt üretiminde 1 milyon ton aşıldı

TEREYAĞI VE SADEYAĞ ÜRETİMİ YILLIK YÜZDE 7,5 ARTTI

Tereyağı ve sadeyağ üretimi de ağustosta artış gösteren ürünler arasında yer aldı. Geçen yılın aynı ayında 8 bin 337 ton olan üretim, bu yılın ağustos ayında 8 bin 966 tona yükseldi. Yıllık artış yüzde 7,5 oldu.

Buna karşın ocak-ağustos döneminde tereyağı ve sadeyağ üretimi, geçen yılın aynı dönemindeki 75 bin 410 tondan 74 bin 605 tona geriledi. Böylece sekiz aylık dönemde üretim yüzde 1,1 azaldı.

YOĞURT ÜRETİMİ GERİLEDİ, PEYNİR ÜRETİMİ ARTTI

Ağustos ayında yoğurt üretimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,9 azaldı. Ağustos 2025'te 136 bin 9 ton olan üretim, bu yılın aynı ayında 134 bin 781 ton olarak gerçekleşti.

Ancak ocak-ağustos döneminde yoğurt üretimi yüzde 7 artarak 932 bin 483 tondan 997 bin 795 tona yükseldi.

İnek peyniri üretimi ise ağustosta yıllık yüzde 3,4 artışla 71 bin 334 tona ulaştı. Sekiz aylık dönemde üretim yüzde 3,6 artarak 572 bin 956 ton oldu.

Ayran ve kefir üretimi de ağustosta yüzde 0,8 artarak 99 bin 433 tona çıktı. Ocak-ağustos dönemindeki üretim ise yüzde 7,6 artışla 735 bin 42 tona yükseldi.

OCAK-AĞUSTOS DÖNEMİNDE SÜT ÜRÜNLERİNDE SON DURUM

TÜİK verilerine göre 2026'nın ilk sekiz ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla içme sütü, yoğurt, ayran ve kefir ile inek peyniri üretiminde artış kaydedildi. Tereyağı ve sadeyağ üretimi ise aynı dönemde geriledi.

Sekiz aylık dönemde en yüksek yıllık artış yüzde 8,2 ile içme sütünde görüldü. Ayran ve kefir üretimi yüzde 7,6, yoğurt üretimi yüzde 7, inek peyniri üretimi yüzde 3,6 arttı. Tereyağı ve sadeyağ üretimindeki düşüş ise yüzde 1,1 oldu.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör