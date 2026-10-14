TÜİK açıkladı: Tarım ÜFE Eylül’de geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2026 yılı Eylül ayı Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksini yayımladı. Buna göre; Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) yıllık %12,93 arttı, aylık %1,99 azaldı.



Tarım-ÜFE'de (2020=100), 2026 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %1,99 azalış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %7,03 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %12,93 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %30,64 artış gerçekleşti.



Sektörlerde bir önceki aya göre, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde %1,66 azalış, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde %2,75 azalış ve balık ve diğer balıkçılık ürünleri; su ürünleri; balıkçılık için destekleyici hizmetlerde %9,93 azalış gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre, tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde %0,03 artış, çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde %8,37 azalış ve canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde %1,00 artış gerçekleşti.

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup %61,07 artış ile sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup %14,69 azalış ile tropikal ve subtropikal meyveler oldu.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör