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Giriş Tarihi: 20.08.2026 10:02

TÜİK açıkladı: Tarımsal girdi fiyat endeksi belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE) yıllık %32,06 arttı, aylık %0,92 azaldı.

TÜİK açıkladı: Tarımsal girdi fiyat endeksi belli oldu
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2026 yılı Haziran ayı Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi verilerini yayımladı. Buna göre; Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE) yıllık %32,06 arttı, aylık %0,92 azaldı.

Tarım-GFE'de (2020=100), 2026 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %0,92 azalış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %16,92 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %32,06 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %34,02 artış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre, tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde %1,20 azalış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde %0,93 artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde %33,88 artış, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksinde %21,49 artış gerçekleşti.

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup %50,99 artış ile gübre ve toprak geliştiriciler, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup %3,88 artış ile bina bakım masrafları oldu.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU #TÜİK #TARIM

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TÜİK açıkladı: Tarımsal girdi fiyat endeksi belli oldu
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