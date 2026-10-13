TÜİK açıkladı: Tavuk eti üretimi geriledi, yumurta üretimi 2 milyarı aştı!

TAVUK ETİ ÜRETİMİ AYLIK BAZDA YÜZDE 5,6 AZALDI

TÜİK verilerine göre tavuk eti üretimi, bir önceki ay olan temmuzda 251 bin 861 ton seviyesindeydi. Ağustosta üretim bir önceki aya göre yüzde 5,6 azalarak 237 bin 749 tona geriledi.

Buna karşın yıllık bazda artış devam etti. Ağustos 2025'te 229 bin 230 ton olan tavuk eti üretimi, Ağustos 2026'da yüzde 3,7 yükseldi.

Ocak-ağustos döneminde de üretimde artış kaydedildi. Geçen yılın aynı döneminde 1 milyon 832 bin 889 ton olan tavuk eti üretimi, 2026'nın ilk sekiz ayında 1 milyon 859 bin 144 tona çıktı. Böylece yıllık artış yüzde 1,4 oldu.