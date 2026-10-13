TÜİK açıkladı: Tavuk eti üretimi geriledi, yumurta üretimi 2 milyarı aştı!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos 2026 dönemine ilişkin kümes hayvancılığı üretim verilerini açıkladı. Buna göre tavuk eti üretimi 237 bin 749 ton, tavuk yumurtası üretimi ise 2 milyar 40 milyon 54 bin adet olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı ayına göre tavuk eti üretimi yüzde 3,7, kesilen tavuk sayısı yüzde 1,6, tavuk yumurtası üretimi ise yüzde 21,4 arttı.
TAVUK ETİ ÜRETİMİ AYLIK BAZDA YÜZDE 5,6 AZALDI
TÜİK verilerine göre tavuk eti üretimi, bir önceki ay olan temmuzda 251 bin 861 ton seviyesindeydi. Ağustosta üretim bir önceki aya göre yüzde 5,6 azalarak 237 bin 749 tona geriledi.
Buna karşın yıllık bazda artış devam etti. Ağustos 2025'te 229 bin 230 ton olan tavuk eti üretimi, Ağustos 2026'da yüzde 3,7 yükseldi.
Ocak-ağustos döneminde de üretimde artış kaydedildi. Geçen yılın aynı döneminde 1 milyon 832 bin 889 ton olan tavuk eti üretimi, 2026'nın ilk sekiz ayında 1 milyon 859 bin 144 tona çıktı. Böylece yıllık artış yüzde 1,4 oldu.
TAVUK YUMURTASI ÜRETİMİ 2 MİLYAR ADEDİ GEÇTİ
Ağustosta tavuk yumurtası üretimindeki artış dikkat çekti. Temmuz ayında 1 milyar 904 milyon 42 bin adet olan üretim, ağustosta yüzde 7,1 artarak 2 milyar 40 milyon 54 bin adede ulaştı.
Geçen yılın aynı ayında 1 milyar 680 milyon 373 bin adet olan yumurta üretimi, yıllık bazda yüzde 21,4 yükseldi.
Ocak-ağustos döneminde de güçlü artış görüldü. 2025'in ilk sekiz ayında 12 milyar 736 milyon 239 bin adet olan tavuk yumurtası üretimi, 2026'nın aynı döneminde 15 milyar 128 milyon 692 bin adede çıktı. Bu dönemdeki artış yüzde 18,8 olarak kayıtlara geçti.
KESİLEN TAVUK SAYISI 128,6 MİLYONA YÜKSELDİ
Ağustos ayında kesilen tavuk sayısı da geçen yılın aynı dönemine göre arttı. Ağustos 2025'te 126 milyon 656 bin olan kesilen tavuk sayısı, Ağustos 2026'da 128 milyon 675 bine yükseldi. Yıllık artış yüzde 1,6 oldu.
Ocak-ağustos döneminde ise kesilen tavuk sayısı 984 milyon 338 binden 997 milyon 668 bine çıktı. Böylece yılın ilk sekiz ayında kesilen tavuk sayısındaki artış yüzde 1,4 olarak gerçekleşti.
OCAK-AĞUSTOS DÖNEMİNDE ÜRETİM ARTIŞI SÜRDÜ
TÜİK'in açıkladığı veriler, 2026'nın ilk sekiz ayında tavuk eti, tavuk yumurtası ve kesilen tavuk sayısında geçen yılın aynı dönemine kıyasla artış yaşandığını gösterdi.
Bu dönemde tavuk eti üretimi yüzde 1,4, kesilen tavuk sayısı yüzde 1,4 ve tavuk yumurtası üretimi yüzde 18,8 arttı. En yüksek yıllık artış tavuk yumurtası üretiminde kaydedildi.