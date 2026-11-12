TÜİK açıkladı: Tavuk eti ve yumurta üretiminde dikkat çeken artış

TAVUK YUMURTASI ÜRETİMİ 2 MİLYAR ADETi AŞTI

Tavuk yumurtası üretimindeki artış daha yüksek oldu. Eylül 2025'te 1 milyar 725 milyon 362 bin adet olan üretim, Eylül 2026'da 2 milyar 76 milyon 674 bin adede yükseldi. Böylece yıllık artış yüzde 20,4 olarak gerçekleşti.

Bir önceki ay 2 milyar 40 milyon 109 bin adet olan yumurta üretimi de eylülde yüzde 1,8 artış gösterdi.

Ocak-eylül döneminde tavuk yumurtası üretimi 14 milyar 461 milyon 602 bin adetten 17 milyar 205 milyon 421 bin adede ulaştı. Dokuz aylık dönemdeki artış yüzde 19 oldu.