TÜİK açıkladı: Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı belli oldu! Temmuz’da benzinli araçlara güçlü talep

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2026 yılı Temmuz ayı Motorlu Kara Taşıtları verilerini yayımladı. Buna göre; Temmuz ayında 207 bin 508 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.
Temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların %48,1'ini motosiklet, %38,0'ını otomobil, %9,4'ünü kamyonet, %1,9'unu kamyon, %1,6'sını traktör, %0,6'sını minibüs, %0,3'ünü otobüs ve %0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.
TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE %6,6 ARTTI
Temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre otobüste %39,5, kamyonda %34,5, kamyonette %18,7, otomobilde %6,9, motosiklette %3,7 artarken özel amaçlı taşıtta %44,3, minibüste %4,8 ve traktörde %0,8 azaldı.
TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI GEÇEN YILIN AYNI AYINA GÖRE %19,4 AZALDI
Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı otobüste %33,5, kamyonda %13,6, minibüste %1,8 artarken özel amaçlı taşıtta %49,1, kamyonette %30,3, otomobilde %26,0, motosiklette %12,5 ve traktörde %0,6 azaldı.
TRAFİĞE KAYITLI TOPLAM TAŞIT SAYISI TEMMUZ AYI SONU İTİBARIYLA 34 MİLYON 746 BİN 396 OLDU
Temmuz ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların %51,7'sini otomobil, %21,7'sini motosiklet, %14,4'ünü kamyonet, %6,7'sini traktör, %3,0'ını kamyon, %1,6'sını minibüs, %0,6'sını otobüs ve %0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.
TEMMUZ AYINDA 907 BİN 846 ADET TAŞITIN DEVRİ YAPILDI
Temmuz ayında devri(1) yapılan taşıtların %64,8'ini otomobil, %14,2'sini kamyonet, %13,7'sini motosiklet, %2,9'unu traktör, %2,0'ını kamyon, %1,7'sini minibüs, %0,5'ini otobüs ve %0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.
TEMMUZ AYINDA 78 BİN 761 ADET OTOMOBİLİN TRAFİĞE KAYDI YAPILDI
Temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin %11,2'si Renault, %8,3'ü Fiat, %8,2'si TOGG, %8,0'ı Hyundai, %7,9'u Volkswagen, %6,8'i Toyota, %5,4'ü Skoda, %5,2'si Citroen, %4,7'si Peugeot, %3,9'u Mercedes-Benz, %3,5'i Opel, %3,2'si Nissan, %3,1'i BMW, %3,1'i Kia, %2,3'ü Volvo, %2,0'ı Chery, %1,7'si Audi, %1,7'si Mini, %1,5'i Dacia, %1,2'si Jeep ve %6,8'i diğer(2) markalardan oluştu.
OCAK-TEMMUZ DÖNEMİNDE 1 MİLYON 170 BİN 247 ADET TAŞITIN TRAFİĞE KAYDI YAPILDI
Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı %13,1 azalarak 1 milyon 170 bin 247 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı %21,2 artarak 35 bin 336 adet oldu. Böylece Ocak-Temmuz döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 1 milyon 134 bin 911 adet artış gerçekleşti.
OCAK-TEMMUZ DÖNEMİNDE TRAFİĞE KAYDI YAPILAN OTOMOBİLLERİN %41,0'I BENZİN YAKITLIDIR
Ocak-Temmuz döneminde trafiğe kaydı yapılan 534 bin 811 adet otomobilin %41,0'ı benzin, %31,8'i hibrit, %18,0'ı elektrikli, %8,1'i dizel ve %1,1'i LPG yakıtlıdır. Temmuz ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 17 milyon 959 bin 336 adet otomobilin ise %32,1'i dizel, %31,0'ı benzin, %29,3'ü LPG, %4,9'u hibrit ve %2,6'sı elektriklidir. Yakıt türü bilinmeyen(3) otomobillerin oranı ise %0,2'dir.
OCAK-TEMMUZ DÖNEMİNDE EN FAZLA 1300 VE ALTI SİLİNDİR HACİMLİ OTOMOBİL KAYDI YAPILDI
Ocak-Temmuz döneminde trafiğe kaydı yapılan 534 bin 811 adet otomobilin %31,8'i 1300 ve altı, %16,2'si 1401-1500, %14,5'i 1501-1600, %10,5'i 1301-1400, %8,0'ı 1601-2000, %0,9'u 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahiptir.
OCAK-TEMMUZ DÖNEMİNDE KAYDI YAPILAN OTOMOBİLLERİN 222 BİN 580'İ GRİ RENKLİDİR
Ocak-Temmuz döneminde trafiğe kaydı yapılan 534 bin 811 adet otomobilin %41,6'sı gri, %25,7'si beyaz, %11,9'u siyah, %9,9'u mavi, %5,7'si yeşil, %3,2'si kırmızı, %1,3'ü kahverengi, %0,3'ü turuncu, %0,3'ü sarı ve %0,1'i diğer renklidir.