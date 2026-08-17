TÜİK açıkladı: Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı belli oldu! Temmuz’da benzinli araçlara güçlü talep

OCAK-TEMMUZ DÖNEMİNDE 1 MİLYON 170 BİN 247 ADET TAŞITIN TRAFİĞE KAYDI YAPILDI

Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı %13,1 azalarak 1 milyon 170 bin 247 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı %21,2 artarak 35 bin 336 adet oldu. Böylece Ocak-Temmuz döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 1 milyon 134 bin 911 adet artış gerçekleşti.

OCAK-TEMMUZ DÖNEMİNDE TRAFİĞE KAYDI YAPILAN OTOMOBİLLERİN %41,0'I BENZİN YAKITLIDIR

Ocak-Temmuz döneminde trafiğe kaydı yapılan 534 bin 811 adet otomobilin %41,0'ı benzin, %31,8'i hibrit, %18,0'ı elektrikli, %8,1'i dizel ve %1,1'i LPG yakıtlıdır. Temmuz ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 17 milyon 959 bin 336 adet otomobilin ise %32,1'i dizel, %31,0'ı benzin, %29,3'ü LPG, %4,9'u hibrit ve %2,6'sı elektriklidir. Yakıt türü bilinmeyen(3) otomobillerin oranı ise %0,2'dir.

OCAK-TEMMUZ DÖNEMİNDE EN FAZLA 1300 VE ALTI SİLİNDİR HACİMLİ OTOMOBİL KAYDI YAPILDI

Ocak-Temmuz döneminde trafiğe kaydı yapılan 534 bin 811 adet otomobilin %31,8'i 1300 ve altı, %16,2'si 1401-1500, %14,5'i 1501-1600, %10,5'i 1301-1400, %8,0'ı 1601-2000, %0,9'u 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahiptir.