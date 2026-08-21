TÜİK açıkladı: Yapı ruhsatı ve daire sayısı düştü

Türkiye'de nisan-haziran döneminde yeni yapı ruhsatlarında düşüş kaydedildi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ikinci çeyrekte yapı ruhsatı verilen bina sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 azalırken, daire sayısı yüzde 9,5 ve toplam yüz ölçüm yüzde 7,4 geriledi.

YENİ KONUTLARDA RUHSAT GERİLEDİ

Yılın ikinci çeyreğinde yapı ruhsatı verilen toplam yüz ölçümün yüzde 78,2'si belediyeler, yüzde 21,8'i ise diğer yetkili idareler tarafından verildi.

Ruhsat verilen binaların kullanım amacına göre en yüksek yüz ölçüm payını 37,6 milyon metrekareyle iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar oluşturdu. Bu binaların toplam yüz ölçüm içindeki payı yüzde 71,1 olarak hesaplandı. İkinci sırada 4,5 milyon metrekareyle sanayi binaları ve depolar yer aldı.

TAMAMLANAN BİNALARDA ARTIŞ

Yapı kullanma izin belgesi verilen bina sayısı ise ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,7 arttı. Aynı dönemde yapı kullanma izin belgesi verilen daire sayısı yüzde 10,7, toplam yüz ölçüm yüzde 5,8 yükseldi.

Yapı kullanma izin belgesi alan toplam yüz ölçümün yüzde 79,4'ü belediyeler, yüzde 20,6'sı diğer yetkili idareler tarafından verildi.

Bu dönemde yapı kullanma izin belgesi verilen binalarda da en yüksek yüz ölçüm payı iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalara ait oldu. Bu binaların yüz ölçümü 19,4 milyon metrekareye ulaşırken toplam içindeki payı yüzde 67,9 olarak gerçekleşti. Sanayi binaları ve depolar 3,6 milyon metrekareyle ikinci sırada yer aldı.

TAKVİM ETKİSİYLE DÜŞÜŞ DAHA BELİRGİN

Takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre, ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine kıyasla yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 5,1, daire sayısı yüzde 11,4 ve yüz ölçüm yüzde 9,4 azaldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seride ise yapı ruhsatı verilen bina sayısı yüzde 0,3 artarken, daire sayısı yüzde 4,9 ve yüz ölçüm yüzde 2,1 geriledi.

Aynı dönemde yapı kullanma izin belgesi verilen binalarda da artış görüldü. Takvim etkilerinden arındırılmış seride bina sayısı yüzde 11,8, daire sayısı yüzde 8,2 ve yüz ölçüm yüzde 4,4 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seride ise bina sayısı yüzde 5,4, daire sayısı yüzde 4,8 ve yüz ölçüm yüzde 2,8 yükseldi.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör