Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2026 yılı Ekim ayı Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi verilerini yayımladı. Buna göre; Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) yıllık %33,45 arttı, aylık %0,75 arttı.



YD-ÜFE 2026 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %0,75 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %29,66 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %33,45 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %33,17 artış gösterdi.

YD-ÜFE İMALAT ÜRÜNLERİNDE YILLIK %33,36 ARTTI



Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %38,21 artış, imalatta %33,36 artış olarak gerçekleşti.



Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında %32,84 artış, dayanıklı tüketim mallarında %23,46 artış, dayanıksız tüketim mallarında %27,98 artış, enerjide %144,50 artış, sermaye mallarında %21,08 artış olarak gerçekleşti.

YD-ÜFE İMALAT ÜRÜNLERİNDE AYLIK %0,76 ARTTI



Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %0,29 artış, imalatta %0,76 artış olarak gerçekleşti.



Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında %1,09 artış, dayanıklı tüketim mallarında %1,57 azalış, dayanıksız tüketim mallarında %0,50 artış, enerjide %2,45 artış, sermaye mallarında %0,43 artış olarak gerçekleşti.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör