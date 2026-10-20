Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri TÜİK açıkladı: Yurt dışı üretici fiyatları eylülde arttı
Giriş Tarihi: 20.10.2026 10:04

TÜİK açıkladı: Yurt dışı üretici fiyatları eylülde arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) yıllık %33,64 arttı, aylık %2,82 arttı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
TÜİK açıkladı: Yurt dışı üretici fiyatları eylülde arttı
  • ABONE OL

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2026 yılı Eylül ayı Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi verilerini yayımladı. Buna göre; Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) yıllık %33,64 arttı, aylık %2,82 arttı.

YD-ÜFE 2026 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %2,82 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %28,69 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %33,64 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %32,82 artış gösterdi.

YD-ÜFE İMALAT ÜRÜNLERİNDE YILLIK %33,45 ARTTI

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %44,35 artış, imalatta %33,45 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında %32,87 artış, dayanıklı tüketim mallarında %28,97 artış, dayanıksız tüketim mallarında %29,82 artış, enerjide %130,31 artış, sermaye mallarında %20,66 artış olarak gerçekleşti.

YD-ÜFE İMALAT ÜRÜNLERİNDE AYLIK %2,81 ARTTI

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında %3,15 artış, imalatta %2,81 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında %2,21 artış, dayanıklı tüketim mallarında %0,35 artış, dayanıksız tüketim mallarında %1,55 artış, enerjide %15,45 artış, sermaye mallarında %1,32 artış olarak gerçekleşti.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU #TÜİK
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
TÜİK açıkladı: Yurt dışı üretici fiyatları eylülde arttı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA