TÜİK ciro endekslerini açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ilişkin ciro endekslerini açıkladı.

Buna göre, sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi eylülde yıllık bazda yüzde 64,1 yükseldi. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında eylülde yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 55,1, inşaat ciro endeksi yüzde 91, ticaret ciro endeksi yüzde 68,2, hizmet ciro endeksi yüzde 61,4 artış kaydetti.

AYLIK DEĞİŞİMLER

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi eylülde aylık bazda yüzde 1,3 arttı. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında eylülde sanayi sektörü ciro endeksinde yüzde 0,4, inşaat ciro endeksinde yüzde 3,2, ticaret ciro endeksinde yüzde 1 ve hizmet ciro endeksinde yüzde 3,6 artış görüldü.

Ciro endekslerinin aylık ve yıllık değişimleri (yüzde) şöyle: