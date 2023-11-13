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Giriş Tarihi: 13.11.2023 10:30 Son Güncelleme: 13.11.2023 10:33

TÜİK ciro endekslerini açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ilişkin açıkladığı ciro endekslerine göre takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 64,1 artış kaydetti.

AA
TÜİK ciro endekslerini açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ilişkin ciro endekslerini açıkladı.

Buna göre, sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi eylülde yıllık bazda yüzde 64,1 yükseldi. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında eylülde yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 55,1, inşaat ciro endeksi yüzde 91, ticaret ciro endeksi yüzde 68,2, hizmet ciro endeksi yüzde 61,4 artış kaydetti.

AYLIK DEĞİŞİMLER

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi eylülde aylık bazda yüzde 1,3 arttı. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında eylülde sanayi sektörü ciro endeksinde yüzde 0,4, inşaat ciro endeksinde yüzde 3,2, ticaret ciro endeksinde yüzde 1 ve hizmet ciro endeksinde yüzde 3,6 artış görüldü.

Ciro endekslerinin aylık ve yıllık değişimleri (yüzde) şöyle:

Endeksler Aylık değişim Yıllık değişim
Toplam Ciro 1,3 64,1
SANAYİ 0,4 55,1
Madencilik ve taş ocakçılığı 10,4 61,9
İmalat 0,1 54,8
İNŞAAT 3,2 91
TİCARET 1 68,2
HİZMET 3,6 61,4
Ulaştırma ve Depolama 2 39,2
Konaklama ve yiyecek 4,3 87,8
Bilgi ve iletişim 7,2 94,3
Gayrimenkul -4,5 6
Mesleki, bilimsel ve teknik 6,1 92,3
İdari ve destek 5,6 94,1
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TÜİK ciro endekslerini açıkladı
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