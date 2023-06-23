TÜİK: Girişimlerin ürünlerinden yaptığı satış değeri arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılına ilişkin sanayi ürün istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Türkiye'de 2022 yılında 1 milyon 119 bin 615 otomobil, 10 milyon 3 bin 696 ev tipi buzdolabı ve dondurucu, 254 milyon 120 bin 95 ton hazır beton, 1 milyon 409 bin 755 kombi (hermetik), 10 milyon 869 bin 892 güneş pili ve 399 bin 272 motosiklet üretildi.



SATIŞ DEĞERİNİN YÜZDE 12,7'Sİ ANA METAL SANAYİ ÜRÜNLERİ



Girişimlerin ürettikleri ürünlerden yaptıkları satış değeri, 2022 yılında önceki yıllara göre arttı. 2021 yılında 4 trilyon 209 milyar 578 milyon TL, 2020 yılında 2 trilyon 492 milyar 754 milyon TL olan satış değeri, 2022'de 8 trilyon 922 milyar 683 milyon TL oldu. Satış değerinin yüzde 12,8'ini ana metal sanayi ürünleri oluştururken; yüzde 12,7 ile gıda sanayi ürünleri, yüzde 7,8 ile motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı ve yüzde 7,5 ile tekstil sanayi ürünleri takip etti.



SATIŞ DEĞERİNİN YÜZDE 2,9'U YÜKSEK TEKNOLOJİ ÜRÜNÜ



İmalat sanayinde 2022 yılında üretilen ürünler teknoloji düzeylerine göre sınıflandırıldığında; yüksek teknoloji sınıfındaki ürünler toplam satış değerinin yüzde 2,9'unu oluşturdu. Düşük ve orta-düşük teknoloji gruplarının toplamı yüzde 72 olurken; orta-yüksek teknoloji grubunun payı yüzde 25,1 oldu. İmalat sanayinde 2022 yılında üretilen ürünler ana sanayi gruplarına göre sınıflandırıldığında; toplam satış değerinin yüzde 49'unu ara malları, yüzde 20,9'unu dayanıksız tüketim malları oluşturdu. Enerjinin payı ise yüzde 8,3 oldu.