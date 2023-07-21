TÜİK: Haziranda 193 bin 688 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran 2023 dönemine ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Buna göre; haziran ayında 193 bin 688 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Taşıtların yüzde 46,1'ini motosiklet, yüzde 39,1'ini otomobil, yüzde 8,4'ünü kamyonet, yüzde 4,1'ini traktör, yüzde 1,6'sını kamyon, yüzde 0,3'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Haziran ayı sonu itibariyle trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 27 milyon 525 bin 301 oldu. Trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 53,4'ünü otomobil, yüzde 16,6'sını motosiklet, yüzde 15,9'unu kamyonet, yüzde 7,8'ini traktör, yüzde 3,4'ünü kamyon, yüzde 1,8'ini minibüs, yüzde 0,8'ini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.



TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI YÜZDE 81,9 ARTTI



Ocak-haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 81,9 artarak 1 milyon 57 bin 643 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 23,4 azalarak 14 bin 753 adet oldu. Böylece ocak-haziran döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 1 milyon 42 bin 890 adet artış gerçekleşti. Ocak-haziran döneminde trafiğe kaydı yapılan 434 bin 818 adet otomobilin yüzde 67,2'si benzin, yüzde 19,6'sı dizel, yüzde 8,6'sı hibrit, yüzde 3'ü elektrik ve yüzde 1,6'sı LPG'li araçlar oluşturdu.



BU YIL KAYDI YAPILAN ARAÇLARIN YÜZDE 33,2'Sİ GRİ



Öte yandan; ocak-haziran döneminde trafiğe kaydı yapılan 434 bin 818 adet otomobilin yüzde 35,7'si 1300 ve altı, yüzde 24,2'si 1401-1500, yüzde 20,6'sı 1301-1400, yüzde 9,4'ü 1501-1600, yüzde 6,4'ü 1601-2000, yüzde 0,7'si 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip. Bu otomobillerin yüzde 33,2'si gri, yüzde 30,5'i beyaz, yüzde 12,2'si mavi, yüzde 9,9'u siyah, yüzde 7,4'ü kırmızı, yüzde 2,9'u yeşil, yüzde 2,5'i turuncu, yüzde 0,6'sı kahverengi ve yüzde 0,6'sı sarı renkli.