Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri TÜİK konut satış istatistiklerini açıkladı
Giriş Tarihi: 16.10.2023 10:09

TÜİK konut satış istatistiklerini açıkladı

Türkiye genelinde konut satış sayısı, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,5 azalarak 102 bin 656 oldu.

AA
TÜİK konut satış istatistiklerini açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde konut satış sayısı eylülde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 9,5 gerileyerek 102 bin 656'ya düştü.

Konut satışları ocak-eylül döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,9 azalışla 900 bin 74 olarak gerçekleşti.

Eylülde konut satışlarında İstanbul 15 bin 247 satış ve yüzde 14,9 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 9 bin 48 konut satışı ve yüzde 8,8 pay ile Ankara, 5 bin 476 konut satışı ve yüzde 5,3 pay ile İzmir izledi.

Konut satış sayısının en az olduğu iller 47 konut ile Ardahan, 55 konut ile Hakkari ve 77 konut ile Bayburt olarak belirlendi.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
TÜİK konut satış istatistiklerini açıkladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA