YABANCILARA KONUT SATIŞI ARTTI

Yabancılara yapılan konut satışları ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,9 artarak 2 bin 259 oldu. Yabancılara yapılan satışların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 1,7 olarak gerçekleşti.

Ocak-ekim döneminde yabancılara yapılan konut satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,6 azalarak 17 bin 567'ye geriledi.

Ekim ayında uyruklarına göre en fazla konut satışı 477 adetle Rusya Federasyonu vatandaşlarına yapıldı. Rusya'yı 193 konutla İran, 159 konutla Irak vatandaşları takip etti.

İŞ YERİ SATIŞLARI DA AZALDI

Türkiye genelinde iş yeri satışları ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,6 azalarak 16 bin 489 oldu. İlk el iş yeri satışları yüzde 4,5 artışla 5 bin 519'a yükselirken, ikinci el iş yeri satışları yüzde 19,2 düşüşle 10 bin 970 olarak gerçekleşti.

Ocak-ekim döneminde toplam iş yeri satışları yüzde 6 azalarak 152 bin 32'ye geriledi. Bu dönemde ilk el iş yeri satışları yüzde 4,2 artışla 46 bin 151'e yükselirken, ikinci el satışlar yüzde 9,8 azalarak 105 bin 881 oldu.