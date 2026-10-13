TÜİK rakamlarla açıkladı: İhracat birim değerinde yüzde 8,5’lik artış!

İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ %2,8 AZALDI

İthalat miktar endeksi Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %2,8 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %36,2 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) %8,3 arttı, yakıtlarda %1,6 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %0,5 azaldı.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ %1,0 ARTTI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat miktar endeksi; 2026 Temmuz ayında 143,6 iken 2026 Ağustos ayında %1,0 oranında artarak 145,0 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ihracat miktar endeksi; 2025 yılı Ağustos ayında 141,1 iken 2026 yılı Ağustos ayında %0,4 oranında azalarak 140,5 oldu.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ %2,5 AZALDI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ithalat miktar endeksi; 2026 Temmuz ayında 114,6 iken 2026 Ağustos ayında %2,5 oranında azalarak 111,7 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ithalat miktar endeksi; 2025 yılı Ağustos ayında 109,6 iken 2026 yılı Ağustos ayında %2,8 oranında azalarak 106,5 oldu.