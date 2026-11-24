PERAKENDE TİCARETTE SATIŞ BEKLENTİSİ YÜZDE 3,5 ARTTI

Perakende ticaret sektörü güven endeksi, kasım ayında yüzde 0,9 artarak 113,6'ya yükseldi. Ancak sektörün son üç aylık dönemdeki iş hacmi ve satışlar endeksi yüzde 0,7 azalarak 120,6 oldu.

Mevcut mal stok seviyesi endeksi de yüzde 0,2 düşüşle 92,3 olarak kaydedildi. Gelecek üç aylık dönemde iş hacmi ve satışlar beklentisi ise yüzde 3,5 artarak 127,9'a yükseldi.

Mevcut mal stok seviyesi endeksindeki artışın stokların azaldığını, endeksteki düşüşün ise stokların arttığını gösterdiği belirtildi.