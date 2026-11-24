Kasım 2026 dönemine ilişkin sektör güven endeksi verileri açıklandı. Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi, bir önceki aya göre hizmet sektöründe yüzde 0,6, perakende ticaret sektöründe yüzde 0,9 arttı. İnşaat sektöründe ise yüzde 3,8 azaldı.
Hizmet sektörü güven endeksi 109,9, perakende ticaret sektörü güven endeksi 113,6, inşaat sektörü güven endeksi ise 80,2 değerini aldı.
HİZMET SEKTÖRÜNDE BEKLENTİLER YÜKSELDİ
Hizmet sektörü güven endeksi ekim ayında 109,2 seviyesindeyken kasımda 109,9'a çıktı. Endeksin alt kalemlerinde son üç aylık dönemde iş durumu yüzde 0,4 artarak 107,3'e, hizmetlere olan talep yüzde 0,5 yükselerek 106,3'e ulaştı.
Gelecek üç aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi ise yüzde 0,9 artışla 116,0 değerini aldı.
PERAKENDE TİCARETTE SATIŞ BEKLENTİSİ YÜZDE 3,5 ARTTI
Perakende ticaret sektörü güven endeksi, kasım ayında yüzde 0,9 artarak 113,6'ya yükseldi. Ancak sektörün son üç aylık dönemdeki iş hacmi ve satışlar endeksi yüzde 0,7 azalarak 120,6 oldu.
Mevcut mal stok seviyesi endeksi de yüzde 0,2 düşüşle 92,3 olarak kaydedildi. Gelecek üç aylık dönemde iş hacmi ve satışlar beklentisi ise yüzde 3,5 artarak 127,9'a yükseldi.
Mevcut mal stok seviyesi endeksindeki artışın stokların azaldığını, endeksteki düşüşün ise stokların arttığını gösterdiği belirtildi.
İNŞAAT SEKTÖRÜNDE GÜVEN YÜZDE 3,8 GERİLEDİ
Kasım ayında güven endeksinin gerilediği tek sektör inşaat oldu. İnşaat sektörü güven endeksi, ekimdeki 83,3 seviyesinden yüzde 3,8 düşüşle 80,2'ye indi.
Sektörde alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi endeksi yüzde 3 azalarak 78,3'e geriledi. Gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi de yüzde 4,5 düşüşle 82,0 değerini aldı.