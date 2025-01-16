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Giriş Tarihi: 16.1.2025 11:05 Son Güncelleme: 16.1.2025 11:05

TÜİK yayımladı: Tarım-ÜFE yıllık yüzde 37,01 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık ayı Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi verilerine göre, tarım ÜFE yıllık yüzde 37,01 arttı, aylık yüzde 0,39 azaldı.

İHA
TÜİK yayımladı: Tarım-ÜFE yıllık yüzde 37,01 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık ayı Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi verilerini açıkladı. Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) yıllık yüzde 37,01 arttı, aylık yüzde 0,39 azaldı.

Tarım-ÜFE'de, 2024 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,39 azalış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 37,01 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37,01 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 46,90 artış gerçekleşti.Sektörlerde bir önceki aya göre, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 0,41 azalış, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 2,16 artış ve balık ve diğer balıkçılık ürünleri; su ürünleri; balıkçılık için destekleyici hizmetlerde yüzde 2,17 azalış gerçekleşti.

Ana gruplarda bir önceki aya göre, tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde yüzde 1,68 artış, çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde yüzde 5,87 azalış ve canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 0,77 artış gerçekleşti. Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 212,94 artış ile turunçgiller, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup yüzde 6,49 azalış ile yağlı meyveler oldu.

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TÜİK yayımladı: Tarım-ÜFE yıllık yüzde 37,01 arttı
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