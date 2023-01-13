TÜİK: Yumurta ve tavuk eti üretimi arttı, inek sütü miktarı azaldı

TÜİK, Kasım 2022'ye ilişkin kümes hayvancılığı üretimi ile süt ve süt ürünleri üretimi istatistiklerini açıkladı. Buna göre, geçen yılın aynı ayına göre tavuk yumurtası üretimi yüzde 6,8, tavuk eti üretimi yüzde 1,4 ve kesilen tavuk sayısı yüzde 1,2 artarken hindi eti üretimi yüzde 1,4 azaldı. Ocak-kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre kesilen tavuk sayısı yüzde 9,8, tavuk eti üretimi yüzde 8,7, hindi eti üretimi yüzde 7,5 ve tavuk yumurtası üretimi yüzde 2,5 arttı. Bir önceki ay 201 bin 203 ton olan tavuk eti üretimi kasım ayında yüzde 0,6 azalarak 200 bin 77 ton oldu. Bir önceki ay 1 milyar 766 milyon 165 bin adet olan tavuk yumurtası üretimi de kasım ayında yüzde 1,7 azalarak 1 milyar 736 milyon 724 bin adet oldu.

Ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,1; ocak-kasım döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,2 azaldı. Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, tereyağı üretimi yüzde 18,5, ayran üretimi yüzde 8,8, içme sütü üretimi yüzde 7,4, inek peyniri üretimi yüzde 5,1, yoğurt üretimi yüzde 3,1 azaldı. Ocak-kasım döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre, tereyağı üretimi yüzde 16,1, ayran üretimi yüzde 7,2, yoğurt üretimi yüzde 3,4 artarken; inek peyniri üretimi yüzde 4,8 ve içme sütü üretimi yüzde 2,4 azaldı. Bir önceki ay 757 bin 79 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı kasım ayında yüzde 5,1 azalarak 718 bin 166 ton oldu. Bir önceki ay 120 bin 847 ton olan içme sütü üretimi de kasım ayında yüzde 1,9 artarak 123 bin 123 ton olarak gerçekleşti.

