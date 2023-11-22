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Giriş Tarihi: 22.11.2023 10:15 Son Güncelleme: 22.11.2023 10:20

Tüketici güven endeksi kasımda arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tarafından açıklanan tüketici güven endeksi kasım ayında yüzde 1,1 artarak 75,5 olarak açıklandı.

DHA
Tüketici güven endeksi kasımda arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım 2023 dönemine ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı.

Açıklanan verilere göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, kasım ayında yüzde 1,1 oranında artarak 75,5 oldu. Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi yüzde 2,7 artarak 61,3, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi yüzde 2,6 artarak 74,5, gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi 0,6 artarak 73,4 olurken; gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi yüzde 0,6 azalarak 92,6 seviyesinde gerçekleşti.

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Tüketici güven endeksi kasımda arttı
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