Tüketici güveni 22 ayın en yükseğinde

Tüketici güven endeksi, mart ayında 85.9'a yükselDİ. Böylece endeks Mayıs 2023 tarihinden bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksinde artış martta yüzde 4.6 oldu. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, tüketici güven endeksinin mart ayında son 2 yılın en büyük artışını gösterdiğini belirtti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bolat, "Son dönemde makro ekonomik göstergelerde izlenen olumlu gelişmeler, tüketici güvenindeki toparlanmayı desteklemeyi sürdürmektedir" ifadelerini kullandı.

14 ENDEKSTE İYİLEŞME VAR

Bakan Bolat, tüketici güven endeksinin Mayıs 2023'deki 91.1'den sonraki en yüksek değerine ulaştığını belirterek, "Endeksin detaylarına bakıldığında, aylık bazda 18 alt endeksten 14'ünde iyileşme oldu. Son dönemde makro ekonomik göstergelerde izlenen olumlu gelişmeler, tüketici güvenindeki toparlanmayı destekliyor. Üretim-yatırım-istihdam-ihracat önceliklerinde Türkiye ekonomisindeki olumlu görünüm devam ediyor" dedi.