Tüketici güveninde dikkat çeken yükseliş: Ağustos verisi açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) işbirliğiyle yürütülen tüketici eğilim anketinin ağustos ayı sonuçları açıklandı. Tüketici güven endeksi, temmuz ayında 89,8 iken ağustosta yüzde 1 artışla 90,8 seviyesine çıktı. Böylece tüketici güveninde ağustos ayında bir önceki aya göre artış kaydedildi.

HANEHALKININ MADDİ DURUM BEKLENTİSİ ARTTI

Verilere göre mevcut dönemde hanenin maddi durum endeksi, temmuzdaki 74,5 seviyesinden ağustosta 75,4'e yükseldi. Söz konusu endeks aylık bazda yüzde 1,2 arttı.

Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi ise 91,4'ten 93,1'e çıktı. Bu endekste aylık artış yüzde 1,9 olarak gerçekleşti.

EKONOMİK DURUM BEKLENTİSİ YÜKSELDİ

Gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi de ağustosta yükseldi. Temmuz ayında 88,3 olan endeks, yüzde 1,2 artışla 89,4'e çıktı.

Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi ise 105,1 seviyesinde sabit kaldı. Bu göstergede aylık değişim yüzde 0 oldu.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör