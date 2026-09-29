Tüketici güveni yükselişte! TÜİK açıkladı, endeks kritik eşiği aştı

TÜKETİCİ GÜVENİNDE YÜKSELİŞ

Eylülde en belirgin artışlardan biri tüketici güveninde görüldü. Tüketici güven endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,3 yükselerek 90,8'den 91,9'a çıktı.

Reel kesim güven endeksi yüzde 0,1 artışla 102,5 olurken, hizmet sektörü güven endeksi değişmeyerek 111,9 seviyesinde kaldı.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi ise yüzde 1,1 artarak 111,3'e yükseldi.