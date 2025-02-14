Tüketici kredisinde vade uzadı, limit arttı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), tüketici kredilerine ilişkin genel vade sınırlarını, makro ekonomik veriler ve piyasa koşullarını dikkate alarak değiştirdi. Tüketici kredilerine ilişkin vade sınırlamasındaki parasal tutarları yukarı çekti. 125 BİN TL'YE 36 AYBDDK'dan yapılan duyuruya göre tüketici kredilerinde kredi tutarı 125 bin TL ve altında olan krediler için 36 ay, kredi tutarı 125 bin TL'nin üzerinde olup 250 bin TL'nin üzerinde olmayan krediler için 24 ay, kredi tutarı 250 bin TL'nin üzerinde olan krediler için 12 ay olarak belirlendi. Bu değişiklikten önce 50.000 TL'ye kadar olan krediler için 36 aya kadar, 50.001 TL ve üzeri ile 100.000 TL arası krediler için 24 aya kadar ve 100.001 TL ve üzeri olan krediler için ise 12 aya kadar vade imkânı tanınıyordu.