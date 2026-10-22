Tüketici şikâyetleri tek çatıda toplanacak

Tüketicilerin firmalara karşı hukukunu korumak amacıyla hareket eden Ticaret Bakanlığı, yeni bir çalışma daha başlattı. Kurulumu tamamlanan ve test aşamasına geçtiği öğrenilen Tüketici Şikâyet Platformu ile tüm şikâyetler tek bir çatı altında toplanacak. Mevcut düzende tüketiciler firmalarla yaşadıkları sorunların çözüme kavuşturulması amacıyla şikâyetlerini e-Devlet'te Ticaret Bakanlığı sekmesinde yer alan "Talep/Öneri/Şikayet Başvurusu" ekranından yapabildiği gibi CİMER ve ALO 175 Tüketici Danışma Hattı'ndan da Bakanlığa iletebiliyor. Bakanlık yaptığı son değerlendirmede şikayet mekanizmasının yaygınlığının erişilebilirliği kolaylaştırdığını ancak çok mecradan şikayet alınmasının çözüm noktasında dağınıklık oluşturduğunu belirledi. Bu kapsamda şikâyetler yine eskiden olduğu gibi bu uygulamalardan alınmaya devam edecek. Bakanlık ise farklı mecralara yapılan tüm şikayetleri Tüketici Şikâyet Platformu'na aktararak muhataplarına tek bir noktadan iletilmesini sağlayacak.

FİRMALARLA DİREKT TEMAS

Örneğin bir elektronik firması hakkında 3 farklı kanaldan yapılan tüm şikayetler bu platformda toplanacak. Firma için yapılan tüm şikayetler firma adı aratıldığında listelenecek. Süreç baştan sonra Ticaret Bakanlığı'nın denetiminde ilerleyecek. Firmalara belirlenecek sürede sorunu çözmeleri için zaman tanınacak. Bu sürenin belirlenmesi için de çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Eğer firma kendisine tanınan sürede şikayeti çözüme kavuşturmaz ya da haklılığını belgeleyemezse süreç o zaman Tüketici Hakem Heyeti ile devam edecek. Bu yöntemle her yıl Tüketici Hakem Heyetlerine giden 1 milyon adet dosyanın da azaltılması amaçlanıyor.

BULUŞMA NOKTASI OLACAK

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü Avni Dilber, konuya ilişkin 29. Geleneksel Tüketici Ödülleri Töreni'nde yaptığı değerlendirmede, "Tüketici Şikâyet Platformu'nu oluşturduk, önümüzdeki günlerde devreye alacağız. Bu platform vatandaş ile tacirin bizim sistemimiz üzerinden buluşma noktası olacak. Şikayet önce buraya yapılacak, firma bu şikayeti gidermezse bir uyuşmazlık konusu olacak" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör