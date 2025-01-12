Tüketiciye mağdur edenlere 4 milyar 377 milyon lira ceza kesildi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 2024 yılında tüketicilerin korunması amacıyla denetimlere ağırlık verildiği belirtildi. Bu kapsamda, birçok yeni düzenlemenin hayata geçirildiği ifade edilerek, "Tüketicilerimizin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarının korunması amacıyla; finansal işlemlerden mesafeli sözleşmelere kadar tüketicilerimizin muhatap olduğu tüketici işlemlerine ilişkin olarak 283 bin 131 firmada gerçekleştirilen denetimler sonucunda toplam 4 milyar 377 milyon TL idari para cezası uygulanmıştır. Sözleşmenin zayıf tarafını oluşturan tüketicilerimizin daha etkin korunması ve mağduriyetlerin engellemesi amacıyla 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda değişiklikler yapılmıştır. 29 Mayıs 2024 tarihinde yapılan değişiklikler ile aldatıcı ve yanıltıcı reklamlarla etkin mücadele için Reklam Kuruluna erişim engeli yetkisi tanınmıştır. Satıştan kaçınmanın ve satış sonrası hizmetlere ilişkin cezalarda caydırıcılığın sağlanması için ceza tutarları artırılmıştır. 30 Ekim 2024 tarihinde yapılan değişiklikler ile tüketicilerimize kredi sözleşmelerini dijital ortamda da yapabilmesine imkan tanınmıştır" denildi.

'REKLAM KURULUNA CEZALARI 10 KATINA KADAR ARTIRMA YETKİSİ TANINDI'

2024'te aldatıcı ve yanıltıcı reklamlarda caydırıcılık ve orantılılık ilkesinin karşılanması için Reklam Kuruluna cezaları 10 katına kadar artırma yetkisi tanındığı vurgulanarak, "Yargının iş yükünün azaltılması ve kamu alacaklarının tahsilin daha hızlı sağlanması amacıyla Reklam Kurulu cezaları da uzlaşma kapsamına alınmıştır. Türkiye'deki ekonomik büyüklüğü 550 milyon dolar olan ve büyük çoğunluğunun kadınların oluşturduğu 2 milyondan fazla kişinin doğrudan satıcı olarak faaliyet gösterdiği, doğrudan satış sektörü münhasıran düzenlenmiştir. Böylece ülkemiz AB ülkeleri arasında doğrudan satışları özel olarak düzenleyen ilk ve tek ülke konumuna gelmiştir" ifadelerine yer verildi.

'YENİLENMİŞ ÜRÜNLERİN YAYGINLAŞMASINA YÖNELİK DÜZENLEMELER YAPILDI'

Açıklamanın devamında, fiyat etiketi yönetmeliğinde de değişiklik yapıldığı hatırlatılarak, şöyle denildi:

"Yiyecek ve içecek hizmeti sunulan işletmelerde tarife ve fiyat listelerinin tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde asılması, takılması veya konulmasını zorunluluğu getirilmiştir. 1 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe giren Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklik ile lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan işletmelerde, tarife ve fiyat listelerinin iş yerinin giriş kapısının önüne ve hizmet sunulan masaların üstüne tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde asılması, takılması veya konulması zorunlu hale getirilmiştir. Düzenleme ile tüketicilerin önceden ve doğru bir şekilde bilgilendirilmesi amaçlanmıştır. Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelikte yapılan değişikliler ile yenilenmiş ürünlerin ülke çapında yaygınlaşmasına yönelik düzenlemeler hayata geçirilmiştir. 21 Ağustos 2024 tarihinde yapılan değişiklikler ile yenileme merkezlerine, şubelerinin yanı sıra yenileme yetkisi verecekleri TSE hizmet yeterlilik belgesine sahip ticari işletmeler aracılığıyla da yenileme faaliyeti yürütme imkanı tanınmıştır. Mevzuata aykırı işlem yapan yenileme merkezlerinin yetki belgesinin askıya alınacağı hüküm altına alınmıştır. Cep telefonu gibi elektronik kimlik bilgisine haiz kullanılmış ürünlere ilişkin bilgilerin Bakanlığımızca oluşturulacak sisteme kaydedilmesi zorunluluğu getirilmiştir."