Tulum peynirinde de zararlı madde bulundu

Tarım ve Orman Bakanlığı gıda denetimlerinin ardından yayınladığı sağlığa zararlı gıdalar listesine yenileri eklendi. Buna göre, Diyarbakır'da sosyal medya üzerinden satılan tulum peynirinde bitkisel yağ ve süt ve süt ürünlerinde küf ve maya gelişiminin önlenmesinde kullanılan natamisin, Mersin'deki zeytinyağında ise tohum yağları karıştırılması tespit edildi. Diyarbakır'da Yöresel Çermik Peynircilik'e ait, Mersin'de de Çırpır Doğal Köy Ürünleri'ne ait ürünlerde zararlı maddeler tespit edildi. Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesi de 705 firmadan 814'e çıktı.Peki bu listelere karşı vatandaş kendini nasıl korumalı? Vatandaş hem alışveriş yaparken hem de evde gıdalarını bir denetçi gibi denetleyerek tüketmeli. Alışverişin ardından eve getirilen gıdaların evde muhafaza edilme şartları ise çok önemli. Alışverişin ardından gıdalar tüketilmeden önce mutlaka temizlenmeli. Yemeğin yapıldığı ortamın hijyenine de dikkat edilmeli. Çiğ et, tavuk ve diğer kümes hayvanları deniz ürünleri, un veya yumurtalara temas ettikten sonra her zaman eller yıkanmalı. Ayrıca yemek hazırlığının ardından mutfak ekipmanları sıcak ve sabunlu suyla yıkanmalı.