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Giriş Tarihi: 30.5.2023 22:19 Son Güncelleme: 30.5.2023 22:22

Tunceli'de dev proje hizmete girdi! 4 ilçeyi birbirine bağlıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Tunceli'de Pertek, Hozat, Ovacık ve Çemişgezek ilçelerini birbirine bağlayan Singeç Köprüsü'nün hizmete girdiğini duyurdu. Bakan Karaismailoğlu, "Tunceli'de 4 ilçeye köprü olan ve ulaşımı kolaylaştıran projemiz hayırlı olsun!" ifadelerini kullandı.

Tunceli’de dev proje hizmete girdi! 4 ilçeyi birbirine bağlıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Tunceli'de Pertek, Hozat, Ovacık ve Çemişgezek ilçelerini birbirine bağlayan Hozat Deresi üzerindeki Singeç Köprüsü hizmete girdi.

DEV PROJE HİZMETE GİRDİ: "HAYIRLI OLSUN"

Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaşımda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu dev projenin görüntülerini paylaştı. Bakan Karaismailoğlu paylaşımına, "Tunceli Singeç Köprüsü milletimizin hizmetinde! Tunceli'de 4 ilçeye köprü olan ve ulaşımı kolaylaştıran projemiz hayırlı olsun!" ifadelerini kullandı.

Hizmete giren 472 metre uzunluğundaki Singeç Köprüsü 14 ayaklı ve 13 açıklıktan oluşuyor.

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Tunceli'de dev proje hizmete girdi! 4 ilçeyi birbirine bağlıyor
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