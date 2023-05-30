Tunceli’de dev proje hizmete girdi! 4 ilçeyi birbirine bağlıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Tunceli'de Pertek, Hozat, Ovacık ve Çemişgezek ilçelerini birbirine bağlayan Hozat Deresi üzerindeki Singeç Köprüsü hizmete girdi.
Tunceli Singeç Köprüsü milletimizin hizmetinde!— Adil Karaismailoğlu (@akaraismailoglu) May 30, 2023
Tunceli'de 4 ilçeye köprü olan ve ulaşımı kolaylaştıran projemiz hayırlı olsun! pic.twitter.com/7kF97X6x1j
DEV PROJE HİZMETE GİRDİ: "HAYIRLI OLSUN"
Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaşımda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu dev projenin görüntülerini paylaştı. Bakan Karaismailoğlu paylaşımına, "Tunceli Singeç Köprüsü milletimizin hizmetinde! Tunceli'de 4 ilçeye köprü olan ve ulaşımı kolaylaştıran projemiz hayırlı olsun!" ifadelerini kullandı.
Hizmete giren 472 metre uzunluğundaki Singeç Köprüsü 14 ayaklı ve 13 açıklıktan oluşuyor.