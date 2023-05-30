Tunceli’de dev proje hizmete girdi! 4 ilçeyi birbirine bağlıyor

DEV PROJE HİZMETE GİRDİ: "HAYIRLI OLSUN"

Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaşımda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu dev projenin görüntülerini paylaştı. Bakan Karaismailoğlu paylaşımına, "Tunceli Singeç Köprüsü milletimizin hizmetinde! Tunceli'de 4 ilçeye köprü olan ve ulaşımı kolaylaştıran projemiz hayırlı olsun!" ifadelerini kullandı.