Tunceli’de yaptırılacak 250 konut için kura çekimi gerçekleştirildi

Tunceli'de "Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Sosyal Konut Projesi" kapsamında il merkezi, Mazgirt ve Hozat İlçesi'nde yapılacak olan 250 konut için Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda kura çekimi gerçekleştirildi.

Noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimine Vali Mehmet Ali Özkan, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Önder Yurdakul, kurum amirleri ve başvuru sahipleri katıldı.

Kura çekimi öncesinde kısa bir konuşma yapan Vali Mehmet Ali Özkan, "Himayelerinden dolayı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımıza, TOKİ Başkanlığımıza vatandaşlarımız adına teşekkür ediyorum" dedi.

Vali Özkan'ın konuşmasının ardından yüzde 5'i engelli, yüzde 5'i şehit ailesi, yüzde 20'si emekli, yüzde 20'si genç ve yüzde 50'si de diğer vatandaşlara ayrılan 250 konutun kura çekimi gerçekleştirildi.

Proje kapsamında Tunceli merkezde 93, Hozat'ta 89 ve Mazgirt İlçesi'nde de 68 konut inşa edilecek.