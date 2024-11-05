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Giriş Tarihi: 5.11.2024 14:25 Son Güncelleme: 5.11.2024 14:30

TÜPRAŞ hisseleri geçici olarak işleme kapatıldı

Borsa İstanbul tarafından Tüpraş'ın işlem sırası geçici olarak kapatıldı.

TÜPRAŞ hisseleri geçici olarak işleme kapatıldı

Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yapılan duyuruda "Şirketten istenen özel durum açıklaması KAP'ta yayınlanıncaya kadar TUPRS.E sırası, bağlı varantlar ve TUPRS payına dayalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri geçici olarak işleme kapatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Söz konusu adım, Tüpraş'ın İzmit'teki tesislerinde planlı bir tatbikat sırasında yangın çıktığı iddiaları sonrası alındı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), İzmit'teki Tüpraş tesislerinde planlı bir tatbikat sırasında çıkan yangının kısa sürede kontrol altında alındığını bildirdi.

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TÜPRAŞ hisseleri geçici olarak işleme kapatıldı
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