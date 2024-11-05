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Giriş Tarihi: 6.11.2024

Tüpraş’ın borsadaki işlemleri geçici olarak durduruldu

ABBAS ÇAKAR
Tüpraş’ın borsadaki işlemleri geçici olarak durduruldu
Körfez'de bulunan TÜPRAŞ rafinesinde patlama meydana geldi. Patlamanın ardından bölgede siren sesleri duyulmaya başladı. Patlamanın sarsıntısı ise 7 ilçede hissedildi. Tatbikat sırasında oluşan patlama sonrası çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, patlamanın tatbikat sırasında yaşanan bir olumsuzluktan kaynaklandığını belirtti. İlk bilgilere göre patlamadan 12 kişi etkilendi. Borsa İstanbul tarafından Tüpraş'ın işlem sırası geçici olarak kapatıldı. Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan duyuruda "Şirketten istenen özel durum açıklaması KAP'ta yayınlanıncaya kadar TUPRS.E sırası, bağlı varantlar ve TUPRS payına dayalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri geçici olarak işleme kapatılmıştır" denildi.

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Tüpraş’ın borsadaki işlemleri geçici olarak durduruldu
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