Turan kullanıcılarına 5.000 TL’ye kadar faizsiz ve masrafsız kredi vermeye başladı

Bu bağlamda Turan, Türk kullanıcılarına 5.000 TL'ye kadar faizsiz ve masrafsız ihtiyaç kredisi kullanabilme imkanı verdiğini duyurdu. Kullanıcılar uygulama üzerinden tamamen dijital kısa bir süre içinde başvuru işlemlerini tamamlayarak, kredi tutarlarını Turan hesaplarına alabiliyor. Hesaplarındaki bakiyeyi ihtiyaçları için ister Turan Kartları ile isterlerse de kendi banka hesaplarına transfer ederek kullanabiliyor.

Kullanıcılarına yüksek limitli cüzdan hesabı, tüm dünyada geçerli fiziksel ve sanal kartlar, 7/24 Türkiye içi ve diğer Türk Devletleri'ne para transferi imkanı sunan şirket, sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına özel sunduğu ürün gamına yeni bir özellik eklemiş oldu. Türkiye'den Azerbaycan'a para transferi hacmini her ay ortalama %25 büyüten şirketin transfer hacmi milyonlarca liraya ulaştı.

"HER DAKİKADA 1 KREDİ BAŞVURUSU YAPILIYOR."

Turan'ın kullanıcılarına sunduğu faizsiz ve masrafsız kredi özelliği ile ilgili konuşan Turan kurucu ve CEO'su Özgür Bayraktar:

"Soydaşlarımızın tüm finansal sorunlarına çözüm önerisi olarak çıktığımız bu yolda, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için de özellikler çıkarmaya devam ediyoruz. Kredi ürünümüze gelen yoğun talep bizi çok sevindirdi. Mevcutta Turan üzerinden her dakikada 1 faizsiz kredi başvurusu yapılıyor. Kullanıcılarımıza finansal kolaylıklar sağlamaya her zaman devam edeceğiz." dedi.

TURAN HAKKINDA

Turan Teknoloji Anonim Şirketi, 2022 yılının Mayıs ayında kurulmuş bir finansal teknolojiler şirketi olup, tüm Türk Devletlerinde yaşayan kullanıcıların yararlanmasını sağlayacak yeni nesil bir finans uygulaması olma hedefiyle çalışmalarını sürdürmektedir.

Turan ödeme ve elektronik para faaliyetlerini, lisanslı bir kuruluş olan ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ("TCMB") ve Mali Suçları Araştırma Kurulu ("MASAK") tarafından denetlenen Birleşik Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş'nin ("United Payment") finansal hizmet sağlayıcılığı ile gerçekleştirmektedir.

Turan hesaplarında bulunan bakiyeler United Payment'ın koruma hesaplarında tutulmakta olup; bu tutarlardan hiçbir şekilde faiz geliri elde edilmemektedir. Turan Teknoloji Anonim Şirketi, TCMB ve sair yetkili merciler nezdinde Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri Kuruluşu olarak faaliyet gösterme iznine sahip değildir. Temsilcilik sıfatıyla faaliyet göstermektedir.