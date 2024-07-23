TÜRASAŞ İSO 500’de 64 basamak birden yükseldi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Bakan Uraloğlu, yazılı açıklama ile TÜRASAŞ'ın İSO 500 Listesi'nde 64 basamak birden yükselerek sanayinin dev şirketleri arasındaki yerini almaya devam ettiğini belirtti. Uraloğlu, TÜRASAŞ'ın satış hasılatı, brüt katma değer, öz sermaye, dönem karı ve ihracat tutarı gibi kriterler değerlendirilerek belirlenen sonuçlara göre, ISO 500 listesinde yer alan 9 kamu kuruluşundan biri olduğunu vurgulayarak, "Demir yolu sanayinde 100 yılı aşan tecrübe ve bilgi birikimiyle ülkemizin raylı sistemler imalat sektöründeki en büyük temsilcisi olan TÜRASAŞ, 3 bölge müdürlüğündeki yaklaşık 4 bin personelle toplam 370 bin metrekare kapalı alanda milli ve yerli teknolojiler geliştirmeye ve üretmeye devam ediyor. Bu süreçte üretimini tamamladığımız milli yük vagonu, milli elektrikli tren setimizin yanı sıra; Eskişehir-5000 elektrikli ana hat lokomotifi ve milli elektrikli hızlı trenimizle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Demir yollarımızı modern yerli araçlarımızla donatmayı sürdürüyoruz. Türkiye'nin üreten gücü olmaktan gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Yeni koşullara hızla uyum sağlayan fabrikalarda yerli ürünlerin imalatına devam ettiklerinin altını çizen Bakan Uraloğlu, tasarım hızı saatte 176 kilometre olan milli elektrikli tren setinin uluslararası standartlarda üretildiğini kaydederek, "Setlerimiz sadece Türkiye için değil dünyada kullanılmak için de üretildi. Avrupa Birliği demir yollarında Karşılıklı İşletilebilirlik Sertifikası'na (TSI) sahip setler, ihtiyaca göre bölgesel ve şehirler arası çalıştırılmak üzere 3'lü, 4'lü, 5'li ve 6'lı araç sayısına sahip olarak üretiliyor. 5 araçtan oluşan her setimiz 324 yolcu taşıyor. İlk 3 seti şu an yolcu taşımacılığına devam eden tren setlerimizin 4'üncüsünün de montaj işlemleri ve fabrika testleri de devam ediyor" dedi.

TÜRASAŞ tarafından üretilen demir yolu intermodal yük taşımacılığında en çok tercih edilen vagonlardan olan milli yük vagonunun ise Avrupa'da sınıfının darası en hafif ve en fazla yük taşıyan vagon olduğunu belirten Uraloğlu, 3 bojili ve 2 şaseli TSI Sertifikası'na sahip son teknoloji ürünü vagonun yerlileşme ve millileşme hareketi doğrultusunda oluşturulduğunu vurguladı.

'2025'TE RAYLARA İNİYOR'

Bakan Uraloğlu, saatte 225 kilometre hıza uygun ve 8 araçlı olarak üretilecek milli elektrikli hızlı tren setinin tasarım çalışmalarının final aşamasında olduğunu da duyurarak, "584 yolcu taşıma kapasiteli trenimizin tasarım sürecinin yüzde 90'ını tamamlayarak prototip üretimine yönelik süreçleri de başlattık. İlk prototip montajını 2024 yılı sonunda bitireceğiz ve milli elektrikli hızlı trenimizi, 2025 yılında raylarda göreceğiz" ifadelerini kullandı.

'DİNAMİK TESTLERİNE HAZIRLANIYOR'

Eskişehir–5000 kapsamında, TCDD Taşımacılık A.Ş.'nin ihtiyaçlarına uygun yeni nesil elektrikli ana hat lokomotifini geliştirdiklerini de belirten Uraloğlu, montajı ve fabrika içi statik testleri tamamlanan lokomotifin dinamik testlerinin devam ettiğini kaydederek açıklamasına şöyle devam etti:

"5 megavat gücünde, TSI sertifikasına sahip, yük ve yolcu taşımacılığı yapabilecek, 140 kilometre/saat hıza sahip, TURASAŞ marka yeni nesil bir elektrikli ana hat lokomotifini geliştirdik. Eskişehir-5000 projemizin öne çıkan birçok özelliği de bulunuyor. Örneğin; cer motorlarının her biri bin 280 kilovat gücünde ve bugüne kadar ülkemizde tasarlanan en yüksek güçlü cer motoru özelliğini taşımaktadır. Cer konvertörlerinin her biri 2,5 megavat gücünde olup bir raylı sistem aracı için ülkemizde tasarlanan en yüksek güçlü yüksek gerilim cer konvertörü; ayrıca ana hat lokomotifler için yerli olarak tasarlanmış ilk araç gövdesi, ilk boji ve ilk tren kontrol ve yönetim sistemi bu projemizle hayat buldu. Lokomotifte yaklaşık 115 yerli tedarikçiden temin yapılarak ekonomiye ve cari açığın azaltılmasına büyük katkı sağlandı."