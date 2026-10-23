Turcorn’da 2030 hedefi 100 milyar dolar! Bakan Kacır açıkladı yapay zeka için desteği açıkladı

TURCORN ŞİRKETLERİ İÇİN 100 MİLYAR DOLARLIK HEDEF

Küresel teknoloji ve yatırım ekosisteminin temsilcilerini Türkiye'nin öncü girişimcileriyle buluşturan GO! GLOBAL Türkiye Zirvesi, ikinci gününde İstanbul'da devam etti. Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu zirve, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) Dijital Çalışma Grubu ve Endeavor Türkiye işbirliğinde düzenlendi. Zirvede temsil edilen küresel yatırım büyüklüğünün 800 milyar dolara ulaştığı belirtildi.

Türkiye'nin teknoloji, girişimcilik ve yatırım alanlarında küresel bir merkez olmasını hedeflediklerini ifade eden Kacır, ülkedeki araştırma ve geliştirme (AR-GE) harcamalarının son 20 yılda 1,2 milyar dolardan yaklaşık 20 milyar dolara yükseldiğini söyledi. AR-GE harcamalarının milli gelir içindeki payının da yüzde 0,5'ten yüzde 1,46'ya çıktığını bildirdi.

Türkiye genelinde 115 teknoparkta 13 binden fazla teknoloji şirketinin ve 1700'ü aşkın AR-GE ve tasarım merkezinin faaliyet gösterdiğini belirten Kacır, Türkiye'nin savunma ve havacılık alanında uluslararası pazarlarda rekabet eden sistemler geliştirdiğini ve dünyanın en büyük 11. savunma çözümleri ihracatçısı olduğunu kaydetti.

Kacır, Türkiye'nin 2019'da hiç unicorn şirketi bulunmadığını, bugün ise milyar dolarlık değerleme eşiğini aşan 8 teknoloji şirketinin olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bugün milyar dolarlık değerleme eşiğini aşan ve gururla Turcorn adını verdiğimiz 8 teknoloji şirketimiz var. Bizim için bu başarılar çabalarımızın zirvesi değildir, aksine Türkiye'nin teknoloji ekosisteminin çok daha büyük potansiyeline dair bir ön izleme sunmaktadır. 2030 yılına kadar Türkiye'de 100 bin girişimin kurulmasını teşvik etmeyi ve Turcornlarımızın toplam değerlemesini 100 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz."

Turcorn olmaya aday girişimleri desteklemek amacıyla Turcorn 100 Programı'nın başlatıldığını belirten Kacır, programa şu ana kadar 43 teknoloji şirketinin katıldığını söyledi. Kacır, şirketlerin uluslararası yatırımcılara, stratejik ortaklıklara, mentörlüğe ve küresel pazarlara açılma fırsatlarına erişim sağladığını ifade etti.