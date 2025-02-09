TÜRESAŞ’ta 3 fabrika kurulması planlanıyor

Türkiye Raylı Sistem Araçları AŞ. (TÜRASAŞ) Sakarya Bölge Müdürlüğü'nde düzenlenen Milli Elektrikli Hızlı Tren Seti Gövde Kaynağı Töreni'nde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Türkiye'nin raylı sistemler imalat sektöründe 100 yılı aşkın deneyimiyle en büyük temsilcisi konumunda yer alan TÜRASAŞ'ımızın bünyesinde raylı sistem araçlarının geliştirilmesi ve üretim kapasitesinin artırılması için 3 yeni fabrika kurmayı da planlıyoruz. Bu fabrikalarımızla makine ve üretim kapasitesini artırarak üretim faaliyetlerimizde çok daha üst seviyelere çıkacağız" dedi. Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin dünya çapında küresel ihracat ülkesi olduğunu söyledi.