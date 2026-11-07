Turist sayısında 4’üncü gelirde 7’nci olduk

Dünyadaki savaşlar ve çatışmalar nedeniyle hava ulaşımındaki aksaklıklara rağmen Türk turizm sektörü, yeni başarılara imza atmayı sürdürüyor. Bu kapsamda Türkiye, turizm sektöründe yaptığı atılımlarla birlikte 2017 yılından bu yana turist sayısı açısından 8'inci sıradan 4'üncülüğe, turizm gelirleri bakımından ise 14'üncü sıradan 7'nciliğe yükselmeyi başardı. Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü'nün (UNWTO) verilerine göre dünyada en çok turist ağırlayan ilk 10 ülkede Türkiye, Fransa, İspanya ve ABD'den sonra dördüncü sıraya oturmayı başardı. Aynı verilere göre küresel turizm gelirlerinde ABD, İspanya, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya ve Japonya'nın ardından 60 milyar dolarla yedinci sıraya oturmayı başaran Türkiye, 2027'de ise 70 milyar dolarlık gelir hedefliyor.

BEŞ STRATEJİK EKSEN

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Bakanlığının 2027 yılı bütçesini sundu. Buna göre 2027 yılı turizm politikaları beş stratejik eksende yürütülecek. Ana pazarlardaki talep korunurken Amerika, Asya, Afrika ve Avustralya başta olmak üzere yeni pazarlarda satış odaklı faaliyetleri artırılacak. Hava yolu şirketleri ve tur operatörleriyle iş birliği yapılarak yeni direkt uçuşlarla kapasite yükseltilecek. Uluslararası spor, kültür ve mega organizasyonlarla Türkiye'nin küresel görünürlüğü güçlendirilecek. Bu stratejinin en somut örneklerinden biri de Formula 1 olacak. Dünyanın en prestijli spor organizasyonlarından biri olan Formula 1 2027 yılında İstanbul Park'ta yapılacak.

74 ÜLKEDE 7.1 MİLYAR GÖSTERİM

Dijital tanıtım faaliyetleri kapsamında Türkiye 2026 yılında 74 ülkede yürütülen kampanyalarla 7.1 milyar gösterime ulaştı. 2025- 2026 döneminde hazırlanan 10 mini dizi 10.5 milyar gösterim elde etti. GoTürkiye platformu 77.2 milyon tekil ziyaretçiye, sosyal medya ekosistemi ise 23 milyon 338 bin takipçiye çıktı. Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında ise 2026 yılında 26 şehre ulaşıldı. 25 şehirde 382 mekânda 5 bin 600'den fazla etkinlik gerçekleştirildi. Festival 2027 yılında Balıkesir, Denizli, Hatay, Kocaeli, Muğla ve Tekirdağ'ın da eklenmesiyle 32 ilde düzenlenecek.





HAYDARPAŞA'YA ARKEOLOJİ MÜZESİ

ANADOLU Yakası'nın ilk arkeoloji müzesi, arkeopark, performans sanatları merkezi, kütüphane, tematik müze ve sergi alanlarının oluşturulması planlanıyor. Haydarpaşa'daki çalışmaların ilk etabının 2027 yılı içerisinde tamamlanarak vatandaşların ziyaretine açılmasının hedefleniyor. Sirkeci Garı'nda ise ulaşım işlevinin korunmasının yanı sıra Göç Müzesi ve kültürsanat alanlarının oluşturulması planlanıyor.



ODTÜ KAMPÜSÜ UNESCO LİSTESİNDE

2026 yılında yurt dışından 126 kültür varlığı Türkiye'ye getirildi. 2002-2026 yılları arasında ülkeye kazandırılan toplam eser sayısı ise 13 bin 574'e yükseldi. Türkiye'nin UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde 22 varlığı bulunuyor. ODTÜ Kampüsü'nün de geçici listeye eklenmesiyle bu listedeki varlık sayısı 80'e çıktı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör