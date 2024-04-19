Turistik Diyarbakır Ekspresi ilk seferine başladı: Ankara’dan yola çıktı! Bakan Uraloğlu uğurladı...

Uraloğlu, seyahati sevenler için sadece yurt içinde değil yurt dışında da tren rotalarının bulunduğunu bildirerek, İstanbul-Sofya Treni'yle Avrupa'ya ulaşmanın ekonomik ve konforlu olduğunu söyledi.

Turistik trenlerin, vatandaşlara ve yurt dışından Türkiye'ye gelen konuklara, ülkenin yeni yüzyılıyla örtüşen bir etkinlik sunduğuna işaret eden Uraloğlu, "Ayrıca yurt içinde yeni rotalarda işletilebilecek turizm amaçlı trenlerin sefere konulmasıyla ilgili başta Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği, sivil toplum kuruluşları ve ilgili kurumlarla çalışmalarımız da devam ediyor." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, Doğu, Göller, Güney Kurtalan ekspresleri gibi eşsiz coğrafyalarda süzülen tren hatlarına da hizmete aldıklarını da dile getirdi.