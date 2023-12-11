Turistik Doğu Ekspresi yeni sezonun ilk yolculuğuna başladı

Turıstik Doğu Ekspresi, 2023-2024 dönemi ilk seferine başladı. Ankara Tren Garı'ndan bu sezonun ilk seferine başlayan Turistik Doğu Ekspresi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katıldığı törenle uğurlandı. Törende konuşan Bakan Uraloğlu, Doğu Ekspresi'nin Ankara-Kars hattında 74 yıldır devam ettiğini ve bin 360 kilometrelik demiryolunu ortalama 26 saatte tamamladığını hatırlatarak, "Hizmete girdiği günden bu yana 100 milyon kilometrenin üstünde yol yaptı. Buna göre dünyanın çevresini 2 bin 500 kez dolaşacak kadar mesafe kat etti. Dünyanın en güzel ilk 4 tren rotasından biri olarak büyük ilgi gören Doğu Ekspresi'ne ilave olarak 29 Mayıs 2019 tarihinde yeni bir anlayışla turistik Doğu Ekspresi'ni sefere koyduk" dedi.Yeni sezonda, Ankara-Kars yönünde 42, Kars-Ankara yönünde de 42 olmak üzere toplam 84 sefer gerçekleştirecekleri bilgisini paylaşan Bakan Uraloğlu, şunları kaydetti: "Bayram, sömestır, yılbaşı gibi özel günler için ek seferler de düzenleyeceğiz. Bu sürede yaklaşık 13 binden fazla seyahat tutkununa hizmet vererek hayallerini gerçeğe dönüştüreceğiz. Turistik Bölgesel Trenimiz 15 Ocak-18 Şubat tarihleri arasında cuma, cumartesi ve pazar günleri çalışacak. 230 kişi kapasiteli trenimiz, çalıştığı dönem içinde 15 gidiş, 15 dönüş olmak üzere toplam 30 sefer yapacak."Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ilgili yönetmelikte yapacakları düzenlemeyle kurye işletmecilerinin, teslim aldıkları gönderi için taşıma süresi taahhüdünde bulunmayacağını belirterek, "Kuryeler gönderinin 'makul bir sürede' teslimini sağlayacak. Teslimi mümkün olmayan adresler için ise kurye gönderisi kabul edilemeyecek. Bu sayede kuryeler gönderileri yetiştirmek için hızlı gitmek zorunda kalmayacak ve yaşadıkları kazalar azalacak. Vatandaşların da bu konudaki beklentileri değişmiş olacak" diye konuştu. Uraloğlu, kuryelerin yetki belgesi alması gerekeceğine dikkati çekerek, "Herkesin motokuryelik yapmasının önüne geçmiş olacağız. Sektörde yetkin olanlar çalışabilecek. Böylece daha kaliteli hizmet verilecek. Ayrıca, kullanılan taşıtlar bakanlığa bildirilecek ve kayıt dışılığın önüne geçilecek" dedi.