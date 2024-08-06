Turistik Tatvan Treni ikinci seferine törenle başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara Garı'nda düzenlenen "Turistik Tatvan Treni Uğurlama Töreni"nde yaptığı konuşmada, söz konusu seferin ikinci kez yapıldığını söyledi.

Turistik tren seferlerinin Doğu Ekspresi'yle başladığını anımsatan Uraloğlu, Doğu Ekspresi'nin büyük ilgili gördüğünü, sanatçılar ve gezginlerin de bu hatta seyahat ettiğini vurguladı.

Uraloğlu, Bitlis ve Diyarbakır'dan da turistik seferlerle ilgili talepler geldiğine dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Ankara-Diyarbakır rotasını ve Ankara-Tatvan seferlerini 2024'te rotalarımıza ekledik. Yine aynı şekilde Kars'la Erzurum arasında bir bölgesel yolcu treni hizmete sunduk. Ankara-Çankırı arasında Turistik Tuz Ekspresi trenini hayata geçirdik. Özellikle Diyarbakır trenimiz biraz sınırlarımızın ötesine aştı ve Time dergisine konu oldu."

Konya-Adana arasındaki Toros, Zonguldak-Karabük arasındaki Karadeniz ekspresleri ile Pamukkale Ekspresi'ne yönelik de planlama yapacaklarının altını çizen Uraloğlu, Ege Ekspresi ile Göller Ekspresi'ni yabancı misafirler için zenginleştireceklerini kaydetti.