Turizm geliri rekor kırdı: 25.8 milyar dolar

Kültür ve Turizm Bakanlığı, yılın ilk yarısı turizm istatistiklerini paylaştı. Buna göre 2025'in ilk 6 ayında, ülkemize gelen turist sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1'lik artışla 26 milyon 389 bin turist sayısına ulaşıldı. Bu dönemde en çok turist gönderen ilk üç ülke Rusya, Almanya ve İngiltere oldu. Yılın 6 aylık döneminde turizm gelirlerinde de rekora imza atıldı. Turizm gelirleri yüzde 7.6 artarak 25 milyar 778 milyon dolara ulaştı. Bu dönemde ziyaretçi başına gecelik ortalama harcama 106 dolar, ortalama harcama ise 996 dolara yükseldi. Ortalama kalış süresi ise 10 gece olarak gerçekleşti.





RİSKLİ DÖNEME RAĞMEN

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Ersoy, çok zor ve riskli bir 6 ayın geride bırakıldığını belirterek, "İstanbul'da 23 Nisan'da meydana gelen deprem, hemen ardından 24 Nisan'da Hindistan-Pakistan çatışması, küresel iklim kayması ve 13-24 Haziran'daki İsrail-İran savaşı gibi etkilere rağmen turizmde yeni rekorlara imza attık" dedi. Ziyaretçi sayısının 2025'in ilk 6 ayında, geçen yıla göre yüzde 1'lik artışla 26 milyon 389 bine ulaştığını açıklayan Ersoy, "Ortalama kalış sürelerinde yüzde 5 artış bekliyorduk ancak yüzde 8'lik artış yakalayarak beklentilerimizin üzerinde bir performans sergiledik" diye konuştu.

CUMHURİYET REKORU

TURİZM gelirlerinde yeni bir Cumhuriyet rekoruna imza attıklarını aktaran Ersoy, "Geçen yılki ilk 6 aylık gelir 24 milyar dolardı. Bu yılki ilk 6 aylık gelir ise 25.8 milyar dolara ulaştı. İkinci çeyrek geliri geçen sene 15 milyar dolarken, bu yıl 16.3 milyar dolara yükseldi. Yıl sonu hedefimiz ise 64 milyar dolara çıkmak. Yüzde 4.7 gelir artışı hedefliyoruz. Ancak ilk 6 aya baktığımızda, yüzde 7.6'lık bir gelir artışı yakaladık. İlk 6 aylık dönemde, 25.8 milyar dolarla Cumhuriyet tarihinin en yüksek 6 aylık turizm gelirine ulaşmış olduk. 64 milyar dolarlık yıl sonu hedefimize adım adım ilerliyoruz."



İKLİM KAYMASINA KALICI ÖNLEM

KÜRESEL iklim kayması nedeniyle sezonun artık değişim gösterdiğini anlatan Bakan Ersoy, "Bunun ilgili olarak Bakanlığımız ve Ulaştırma Bakanlığı ile birlikte çalışma başlattık. Bu konuda kalıcı önlemler alınmasına yönelik bir çalışma yürütüyoruz. 1-2 hafta içinde sektörle paylaşacağız" ifadelerini kullandı.